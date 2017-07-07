Руни согласен пойти на уступки по зарплате ради перехода в «Эвертон»
Источник: Sky SportsКомментарии
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни стремиться вернуться в «Эвертон».
Ради возвращения в мерсисайдский клуб англичанин готов пойти на понижение зарплаты, которая составляет 250 тысяч фунтов в неделю.
Напомним, Уэйн играл за «Эвертон» в 2002 - 2004 годах, а в системе клуба из Ливерпуля он находился с 1995 года.
Уэйн Руни забил 53 мяча в 119 матчах за сборную Англии.
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