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Руни согласен пойти на уступки по зарплате ради перехода в «Эвертон»

Источник:  Sky SportsКомментарии

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни стремиться вернуться в «Эвертон».

Ради возвращения в мерсисайдский клуб англичанин готов пойти на понижение зарплаты, которая составляет 250 тысяч фунтов в неделю.

Напомним, Уэйн играл за «Эвертон» в 2002 - 2004 годах, а в системе клуба из Ливерпуля он находился с 1995 года.

Уэйн Руни забил 53 мяча в 119 матчах за сборную Англии.


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