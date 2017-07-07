Игорь Никитин: Не думаю, что Любимов за год в НХЛ отвык от нашего графика подготовки

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал возвращение в команду форварда Романа Любимова.

- В какой форме вернулся из НХЛ Любимов? Там ведь готовиться к сезону начинают гораздо позднее.

- Тут я проблем не вижу, - отвечает Игорь Никитин. - Рома провел в НХЛ всего один сезон. Не думаю, что он за это время кардинально перестроился и полностью адоптировался к заокеанскому графику подготовки. Уверен, что он пройдет предсезонку нормально.