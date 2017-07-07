Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Лучано Спаллетти: «Интер» пообещал мне определенные трансферы, а обещания нужно выполнять

Источник:  Football ItaliaКомментарии

Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти прокомментировал трансферную политику клуба. 

- Мне пообещали определенные трансферы. Если клуб не сдержит свое обещание, я обязательно расскажу об этом  журналистам. Когда делаются обещания, их нужно выполнять и покупать нужных игроков. 

Как я уже говорил, я не талантливее тех тренеров, которые были моими предшественниками. Нам нужны игроки, чтобы интегрировать их в состав, который еще не укомплектован, - заявил Спаллетти.

Напомним, бывший главный тренер «Зенита» покинул «Рому» по окончании сезона-2016/17 и возглавил миланский «Интер».



Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Вратарь «Ювентуса» Нето перешел в «Валенсию»Голкипер «Ювентуса» Нето официально стал игроком «Валенсии».Андреа Конти перешел из «Аталанты» в «Милан» (видео)Защитник Андреа Конти подписал пятилетний контракт с «Миланом».Константин Сарсания: Все складывается таким образом, что Маноласа в «Зените» не будетСпортивный директор «Зенита» Константин Сарсания поделился мнением о возможном переходе защитника «Ромы» Костаса Маноласа в петербургский клуб.Сальваторе Сиригу: В Париже могли обойтись со мной более уважительноВратарь итальянского «Торино» Сальваторе Сиригу рассказал о своем отношении к «ПСЖ» после ухода из парижского клуба.Состав «Айнтрахта» пополнил хавбек «Наполи» Де Гузман (фото)Как сообщает пресс-служба «Айнтрахта», немецкий клуб выкупил у «Наполи» права на полузащитника сборной Голландии Джонатана де Гузмана.Коноплянка вошел в список трансферных целей миланского «Интера»Украинский полузащитник «Шальке 04» Евгений Коноплянка может перебраться в серию А.Сусо: «Милан» – моя командаНападающий «Милана» Сусо заявил, что не собирается уходить из команды, несмотря на интерес других клубов.Доменико Кришито: Лучшие тренеры мира – итальянцыЗащитник «Зенита» Доменико Кришито рассказал о работе на предсезонных сборах под руководством Роберто Манчини.«Милан» с китайским акцентом: штрихи к экономике бывшего клуба Берлускони«Милан» с китайским акцентом: штрихи к экономике бывшего клуба БерлускониВ середине июня был раскрыт бизнес-план футбольного клуба «Милан», в который не так давно пришли китайские инвестиции.«Ливерпуль» утратил интерес к форварду «Лацио» Бальде КейтаКак сообщает Calciomercato, «Ливерпуль» больше не заинтересован в приглашении нападающего «Лацио» Бальде Кейта.«Челси» согласовал трансфер РюдигераКак сообщает Sky Sports, состав «Челси» этим летом пополнит защитник «Ромы» Антонио Рюдигер.Полузащитник Иличич перешел из «Фиорентины» в «Аталанту»«Аталанта» официально объявила о переходе из «Фиорентины» полузащитника Йосипа Иличича.«Наполи» заплатил 10 млн евро за 20-летнего форварда «Бордо»Нападающий «Бордо» Адам Унас стал игроком «Наполи», сообщает пресс-служба итальянского клуба.Агенты Эрнани провели переговоры с итальянским клубом (фото)Как сообщает официальный сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, представители хавбека «Зенита» Эрнани провели переговоры со спортивным директором новичка Серии А СПАЛ Давиде Ваньяти.«Зенит» не делал предложения «Интеру» о покупке МурильоСанкт-петербурский «Зенит» не делал предложения миланскому «Интеру» о покупке защитника Джейсона Мурильо.«Зенит» предложил 8 миллионов евро за защитника «Торино»Санкт-петербургский «Зенит» может прибрести защитника итальянского «Торино» Кевина Бонифаци.Бонуччи отказался от перехода в «Барселону»Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи не перейдет в «Барселону» в летнее трансферное окно.Доннарумма продлит контракт с «Миланом»Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма согласовал с руководством клуба детали нового контракта, сообщает Sky Sport Italia.Полузащитник Чалханоглу перешел из «Байера» в «Милан»Полузащитник Хакан Чалханоглу перешел из «Байера» в «Милан», сообщается на официальном сайте немецкого клуба.Банега перешел в «Севилью»Полузащитник итальянского «Интера» Эвер Банега стал игроком испанской «Севильи».
Футбол
«Спартак» сыграл вничью с хорватским клубом «Славен Белупо»
Теннис
Хачанов проиграл Надалю на Уимблдоне
Футбол
Игрок «Халл Сити» Дэвид Мейлер: Слуцкий впечатлил всех в нашем клубе
Футбол
«Краснодар» нашел замену Смолову в Узбекистане
все новости
Интер
Интеркалендарьстатистика
Лучано Спаллетти
Лучано Спаллеттивсе новости
Чемпионат Италии
Чемпионат Италиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости