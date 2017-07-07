Лучано Спаллетти: «Интер» пообещал мне определенные трансферы, а обещания нужно выполнять

Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти прокомментировал трансферную политику клуба.

- Мне пообещали определенные трансферы. Если клуб не сдержит свое обещание, я обязательно расскажу об этом журналистам. Когда делаются обещания, их нужно выполнять и покупать нужных игроков.

Как я уже говорил, я не талантливее тех тренеров, которые были моими предшественниками. Нам нужны игроки, чтобы интегрировать их в состав, который еще не укомплектован, - заявил Спаллетти.

Напомним, бывший главный тренер «Зенита» покинул «Рому» по окончании сезона-2016/17 и возглавил миланский «Интер».







