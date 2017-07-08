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Рылов и Карсумс подписали контракты с ООО «ХК «Динамо»

Источник:  ТАССКомментарии

Защитник Яков Рылов и нападающий Мартиньш Карсумс подписали контракты с новым юридическим лицом, представляющим хоккейный клуб «Динамо» (Москва) - ООО «ХК «Динамо», сообщил ТАСС агент игроков Александр Черных.

Напомним, в начале этой недели 42 хоккеиста «Динамо» получили от КХЛ статус неограниченно свободных агентов. Это связано с тем, что АНО «Объединенный хоккейный клуб «Динамо», с которыми они были связаны контрактами, имеет перед ними задолженность по зарплате за три месяца.

«Рылов и Карсумс подписали двухлетние контракты с «Динамо». Соглашения с клубом подписали игроки основного состава, в том числе Артем Подшендялов, Андрей Кутейкин, а также Иван Бочаров, Антон Злобин, Михаил Бицадзе», - сказал Черных.




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