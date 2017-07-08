Сергей Гомоляко: Уход Зарипова - тяжелая потеря для «Магнитки»
Источник: ТАССКомментарии
Бывший нападающий магнитогорского «Металлурга» Сергей Гомоляко прокомментировал уход из команды одного из ее лидеров Даниса Зарипова.
Накануне было объявлено, что 36-летний форвард подписал контракт с «Ак Барсом».
«Несомненно, это тяжелая потеря для клуба, и будет непросто найти замену игроку такого высокого калибра, - считает Гомоляко. - Нужно, чтобы взаимопонимание с тем же Коваржем и Мозякиным было на максимальном уровне. В данный момент не могу сказать, кто сможет заменить Зарипова, но Илья Воробьев мощный тренер и, думаю, он найдет оптимальное сочетание».
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