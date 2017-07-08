Дриусси, который близок к переходу в «Зенит», попрощался с болельщиками «Ривер Плейт»
Нападающий «Ривер Плейт» Себастьян Дриусси оставил прощальную запись в твиттере, обращенную к болельщикам аргентинской команды.
- Я всегда к вам вернусь, чтобы видеть вашу любовь. Поэтому мне очень жаль уходить. Спасибо вам за все. Я увожу с собой только наилучшие воспоминания! Скоро увидимся, - написал Дриусси.
Напомним, 21-летний аргентинец близок к переходу в «Зенит». Спортивный директор петербургского клуба Константин Сарсания отметил, что ожидает скорых новостей о трансфере форварда.
Кроме того, по информации СМИ, переход Дриусси в «Зенит» согласован.
Ранее трансфер, по словам представителя аргентинского клуба, откладывался из-за допинговых проблем игроков «Ривер Плейт».
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Volveré siempre a verte por amor y porque así lo siento. Gracias por todo a todos. Me llevo los mejores recuerdos.!⚪️🔴⚪️. "Hasta pronto". pic.twitter.com/RuAFwTmdXa— Sebastián Driussi (@SebadriussiOk) 7 июля 2017 г.