Дриусси, который близок к переходу в «Зенит», попрощался с болельщиками «Ривер Плейт»

Нападающий «Ривер Плейт» Себастьян Дриусси оставил прощальную запись в твиттере, обращенную к болельщикам аргентинской команды.

- Я всегда к вам вернусь, чтобы видеть вашу любовь. Поэтому мне очень жаль уходить. Спасибо вам за все. Я увожу с собой только наилучшие воспоминания! Скоро увидимся, - написал Дриусси.

Напомним, 21-летний аргентинец близок к переходу в «Зенит». Спортивный директор петербургского клуба Константин Сарсания отметил, что ожидает скорых новостей о трансфере форварда.

Кроме того, по информации СМИ, переход Дриусси в «Зенит» согласован.

Ранее трансфер, по словам представителя аргентинского клуба, откладывался из-за допинговых проблем игроков «Ривер Плейт».

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