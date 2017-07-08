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Экс-полузащитник «Анжи» Карсела-Гонсалес перешел в «Олимпиакос» (фото)

Источник:  ФК «Олимпиакос»Комментарии

Бывший полузащитник «Анжи» Мехди Карсела-Гонсалес подписал контракт с «Олимпиакосом», информирует официальный твиттер греческого клуба.

Срок и условия соглашения с 28-летним марокканцем не сообщаются.

В минувшем сезоне Карсела-Гонсалес выступал за «Гранаду». В 22 матчах чемпионата Испании он забил пять мячей и сделал одну результативную передачу.

В «Анжи» футболист играл с 2011 по 2013 год.

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