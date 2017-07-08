Экс-полузащитник «Анжи» Карсела-Гонсалес перешел в «Олимпиакос» (фото)
Источник: ФК «Олимпиакос»Комментарии
Бывший полузащитник «Анжи» Мехди Карсела-Гонсалес подписал контракт с «Олимпиакосом», информирует официальный твиттер греческого клуба.
Срок и условия соглашения с 28-летним марокканцем не сообщаются.
В минувшем сезоне Карсела-Гонсалес выступал за «Гранаду». В 22 матчах чемпионата Испании он забил пять мячей и сделал одну результативную передачу.
В «Анжи» футболист играл с 2011 по 2013 год.
Το who is who του Μεχντί Καρσελά: https://t.co/yT4da9XIWh #olympiacos #transfer #welcome #carcela #welcomemehdi pic.twitter.com/3pew2YQX07— Olympiacos FC (@olympiacos_org) 7 июля 2017 г.
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