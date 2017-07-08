Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

ФНЛ. «Сибирь» примет «Спартак-2», «Крылья Советов» - «Луч-Энергию» и другие матчи

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Результаты матчей первого тура первенства ФНЛ.

Матч

Томь - Кубань

Судья:

Владимир Москалёв (Россия)

Место и дата

08 июля 14:00, Труд, Онлайн-трансляция

Матч

Сибирь - Спартак-2

Судья:

Кирилл Левников (Россия)

Место и дата

08 июля 14:00, Спартак, Онлайн-трансляция

Матч

Шинник - Зенит-2

Судья:

Владимир Сельдяков (Россия)

Место и дата

08 июля 15:00, Урожай, Онлайн-трансляция

Матч

Динамо СПб - Енисей

Судья:

Сергей Карасёв (Россия)

Место и дата

08 июля 15:00, МСА Петровский, Онлайн-трансляция

Матч

Тюмень - Балтика

Судья:

Алексей Матюнин (Россия)

Место и дата

08 июля 15:00, Геолог, Онлайн-трансляция

Матч

Олимпиец - Авангард

Судья:

Виталий Мешков (Россия)

Место и дата

08 июля 16:00, Северный, Онлайн-трансляция

Матч

Химки - Ротор

Судья:

Николай Волошин (Россия)

Место и дата

08 июля 16:00, Новые Химки, Онлайн-трансляция

Матч

Оренбург - Тамбов

Судья:

Евгений Турбин (Россия)

Место и дата

08 июля 17:00, Газовик, Онлайн-трансляция

Матч

Крылья Советов - Луч-Энергия

Судья:

Евгений Кукуляк (Россия)

Место и дата

08 июля 18:00, Металлург, Онлайн-трансляция

Матч

Волгарь - Факел

Судья:

Павел Кукуян (Россия)

Место и дата

08 июля 18:00, Центральный, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Игроки «Кубани» могут бойкотировать матч с «Томью» из-за долговФутболисты «Кубани» грозятся бойкотировать сегодняшний выездной матч первого тура первенства ФНЛ с «Томью», сообщается на сайте болельщиков команды Greenmile.ru.Тихонов против Аленичева и Писарев против всех. Анонс сезона в ФНЛТихонов против Аленичева и Писарев против всех. Анонс сезона в ФНЛВ субботу стартует новый сезон ФНЛ. «Советский спорт» называет команды и игроков, к которым стоит приглядеться.С «Томи» снят запрет на регистрацию новых футболистовПалата по разрешению споров РФС приняла решение снять с томской «Томи» запрет на регистрацию новых игроков. Об этом сообщает пресс-служба клуба.Николай Меркушкин: Самара станет одной из футбольных столиц страныГубернатор Самарской области Николай Меркушкин выразил надежду, что «Крылья Советов» вернутся в премьер-лигу в следующем сезоне.Олег Терехин: «Динамо» будет бороться за Лигу ЕвропыОлег Терехин: «Динамо» будет бороться за Лигу ЕвропыБывший нападающий московского «Динамо» Олег Терехин поделился ожиданиями от выступления бело-голубых в новом сезоне российской премьер-лиги.Олег Терехин: Панченко доказал, что на уровне ФНЛ он – ПелеБывший нападающий московского «Динамо» Олег Терехин поделился мнением о форварде бело-голубых Кирилле Панченко.Олег Терехин: Калитвинцев слепил в «Динамо» приличную, играющую командочкуБывший нападающий московского «Динамо» Олег Терехин оценил работу Юрия Калитвинцева на посту главного тренера бело-голубых.Егор Титов: Будем бороться за выход в премьер-лигуПомощник главного тренера «Енисея» Егор Титов рассказал о задаче на предстоящий сезон.«Енисей» подписал вратаря «Спартака-2» Филиппова«Енисей» подписал контракт с вратарем Михаилом Филипповым, ранее выступавшим за «Спартак-2».«Томь» непобедимая. Колонка Сергея Микулика«Томь» непобедимая. Колонка Сергея МикуликаОбозреватель «Советского спорта» – об оптимизме главного тренера «Томи» Валерия Петракова.Руслан Корян: Хабаровск – не Китай, чего ныть?Руслан Корян: Хабаровск – не Китай, чего ныть?Лучший бомбардир «СКА-Хабаровска» признался, что помимо игроков в клубе никто не верил в выход в РФПЛ.«Томь» объявила о продлении контракта с ПетраковымКак сообщает пресс-служба «Томи», российский специалист Валерий Петраков поставил подпись под новым контрактом.Полузащитник «Ростова» Скопинцев продолжит выступать за «Балтику»Полузащитник «Ростова» и молодежной сборной России Дмитрий Скопинцев продолжит выступать за «Балтику» на правах аренды.«Томь» презентовала новую форму (видео)«Томь» представила новый комплект формы на сезон-2017/18, который команда проведет в ФНЛ.«Оренбург» арендовал защитника «Тосно» НикитинаЗащитник «Тосно» Денис Никитин на правах аренды перешел в «Оренбург».Хавбек ЦСКА Ефремов проведет еще один сезон в «Оренбурге»Как сообщает пресс-служба московского ЦСКА, хавбек армейцев Дмитрий Ефремов, который минувший сезон провел на правах аренды в «Оренбурге», продолжит выступления за этот клуб.«Урал» подписал полузащитника Бавина«Урал» подписал долгосрочный контракт с центральным полузащитником Юрием Бавиным, сообщается на официальном сайте клуба.«Крылья Советов» продлили контракт с защитником Тарановым«Крылья Советов» продлили соглашение с защитником Иваном Тарановым, сообщается на официальном сайте клуба.Дмитрий Аленичев: Осталось чувство недосказанностиДмитрий Аленичев: Осталось чувство недосказанностиГлавный тренер «Енисея» рассказал «ССФ» о том, как попал в красноярский клуб, а также о проведенном в «Спартаке» времени.Андрей Будогосский: Приглашение Карпина? Не вижу общей темы для разговораАндрей Будогосский: Приглашение Карпина? Не вижу общей темы для разговораГлава Департамента судейства и инспектирования РФС – о том, почему Сергей Карасев начнет сезон в ФНЛ и о приглашении Карпина.
Футбол
Вратарь «Ювентуса» Нето перешел в «Валенсию»
Формула-1
Хэмилтон оштрафован на пять позиций на старте Гран-при Австрии
Волейбол
Виталий Мутко: Не стоит драматизировать результат россиян в Мировой лиге и расстраиваться
Футбол
Александр Гацкан: «Ростов» в прошлом сезоне «успокаивали» красными карточками
все новости
Россия. ФНЛ
Россия. ФНЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости