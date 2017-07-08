ФНЛ. «Сибирь» примет «Спартак-2», «Крылья Советов» - «Луч-Энергию» и другие матчи
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Результаты матчей первого тура первенства ФНЛ.
Матч
Судья:
Владимир Москалёв (Россия)
Место и дата
08 июля 14:00, Труд, Онлайн-трансляция
Матч
Судья:
Кирилл Левников (Россия)
Место и дата
08 июля 14:00, Спартак, Онлайн-трансляция
Матч
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
08 июля 15:00, Урожай, Онлайн-трансляция
Матч
Судья:
Сергей Карасёв (Россия)
Место и дата
08 июля 15:00, МСА Петровский, Онлайн-трансляция
Матч
Судья:
Алексей Матюнин (Россия)
Место и дата
08 июля 15:00, Геолог, Онлайн-трансляция
Матч
Судья:
Виталий Мешков (Россия)
Место и дата
08 июля 16:00, Северный, Онлайн-трансляция
Матч
Судья:
Николай Волошин (Россия)
Место и дата
08 июля 16:00, Новые Химки, Онлайн-трансляция
Матч
Судья:
Евгений Турбин (Россия)
Место и дата
08 июля 17:00, Газовик, Онлайн-трансляция
Матч
Судья:
Евгений Кукуляк (Россия)
Место и дата
08 июля 18:00, Металлург, Онлайн-трансляция
Матч
Судья:
Павел Кукуян (Россия)
Место и дата
08 июля 18:00, Центральный, Онлайн-трансляция
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