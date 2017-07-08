Минское «Динамо» подписало однолетний контракт с нападающим Китаровым
Источник: ХК «Динамо» (Минск)Комментарии
Минское «Динамо» подписало односторонний контракт с нападающим Александром Китаровым, сообщается на официальном сайте клуба.
Соглашение с 30-летним форвардом рассчитано на один сезон.
Для Китарова сезон-2017/18 станет шестым в составе «зубров». Всего за минчан он провел 224 матча.
В минувшем сезоне КХЛ Китаров в 43 матчах набрал 9 (4+5) очков при показателе полезности «-1».
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