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Минское «Динамо» подписало однолетний контракт с нападающим Китаровым

Источник:  ХК «Динамо» (Минск)Комментарии

Минское «Динамо» подписало односторонний контракт с нападающим Александром Китаровым, сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 30-летним форвардом рассчитано на один сезон.

Для Китарова сезон-2017/18 станет шестым в составе «зубров». Всего за минчан он провел 224 матча.

В минувшем сезоне КХЛ Китаров в 43 матчах набрал 9 (4+5) очков при показателе полезности «-1».

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