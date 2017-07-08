Александр Гулявцев: Хотим, чтобы «Северсталь» стала семьей

Главный тренер «Северстали» Александр Гулявцев рассказал о подготовке команды к новому сезону КХЛ.

- Команда занимается уже несколько дней. Какое впечатление производят новобранцы?

- Идет хорошая работа. Тренерский штаб видит самое главное - огромное желание ребят и у вновь прибывших, и у тех, кто был в составе. По техническим моментам еще многое не получается, но в этом нет ничего страшного.

- В прошлом сезоне на матчи ходило мало болельщиков. Намерены ли вы как-то бороться за зрителей, чтобы они активнее приходили на игры?

- Прежде всего это зависит от игры команды, от результата. Думаю, что когда будут результаты, болельщики подтянутся. По ходу выигрышных серий в прошлом году болельщики были. Я всегда говорил ребятам, что мы можем даже проиграть матч, но зритель будет нам аплодировать стоя. Мы очень хотим в этом сезоне показать хорошую игру и тогда, я уверен, будет результат.

- Игра команды станет лучше?

- Мы для этого все делаем. Мы хотим создать здесь семью под названием хоккейная команда «Северсталь». Чтобы мы все работали на благо нашей команды.