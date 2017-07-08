Дмитрий Полоз: Манчини - профессионал топ-уровня, который хочет показать, как правильно работать

Новичок «Зенита» Дмитрий Полоз поделился мнением о главном тренере команды Роберто Манчини.

- Тренер - профессионал топ-уровня, все это видят и понимают. Результаты в прошлых командах говорят о его высокой квалификации. Общается он через переводчика, два-три человека спокойно могу перевести его указания. Манчини производит впечатление серьезного специалиста, который хочет показать, как правильно работать, - цитирует нападающего «Матч ТВ».

Напомним, в первом туре чемпионата России «Зенит» на выезде встретится со «СКА-Хабаровск».