Алексис Санчес окончательно решил перейти в «Манчестер Сити» на Кубке конфедераций

Нападающий «Арсенала» Алексис Санчес принял окончательное решение продолжить карьеру в «Манчестер Сити», сообщает El Mercurio.

Издание приводит слова источника, близкого к 28-летнему игроку: «Европейский турнир, ниже Лиги чемпионов, неприемлем для Алексиса. У него сильная мотивация играть в Лиге чемпионов».

Напомним, «Арсенал» в следующем сезоне будет выступать в Лиге Европы, тогда как «Манчестер Сити» вышел в групповой этап главного европейского клубного турнира.

По словам источника, твердое решение покинуть лондонский клуб Санчес принял во время Кубка конфедераций, в котором он принял участие в составе сборной Чили. «В России Алексис разговаривал (на тему возможного ухода) с партнерами по команде и родственниками. Все приходили к одному выводу: наилучшим для него будет покинуть «Арсенал» и перебраться в «Манчестер Сити», - рассказал источник.