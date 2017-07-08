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Куман предостерег Руни от вольностей в поведении в «Эвертоне»

Ярослав Карамов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Нападающему «Манчестер Юнайтед» Уэйну Руни, готовящемуся вернуться в «Эвертон», придется пересмотреть в родном клубе свои прывычки вне футбольного поля.

Это 31-летнему форварду в недавней беседе сказал главный тренер «ирисок» Рональд Куман, пишет The Mirror.

По словам голландского специалиста, в его команде существует «жесткий дисциплинарный код, следовать которому должны все без исключения игроки».

Напомним, Руни не раз оказывался в центре скандальной хроники, попадая в объективы камер с бокалом вина или пинтой пива. Не чужды ему и азартные игры: в мае британские СМИ распространили информацию, что футболист во время ночного визита в казино за пару часов спустил полмиллиона фунтов.

Напомним, Руни играл за «Эвертон» в 2002 - 2004 годах, а в системе клуба из Ливерпуля он находился с 1995 года.

Его контракт с «МЮ» истекает летом 2018 года, но в прессе появилась информация, что нападающий достанется «Эвертону» бесплатно.

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