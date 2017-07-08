Юрий Бавин: В «Урале» созданы все условия, чтобы добиваться успеха

Полузащитник Юрий Бавин, перешедший из «Зенита-2» в «Урал», рассказал, почему он выбрал клуб из Екатеринбурга.

- Рад, что буду выступать в премьер-лиге именно за «Урал». Это сильный, амбициозный клуб, в прошлом сезоне пробившийся в финал Кубка России, - сказал Бавин. — Счастлив работать под руководством Александра Тарханова. Главный тренер «Урала» был заинтересован во мне, я вижу, как молодые футболисты прогрессируют под его руководством. Все команды Александра Федоровича играли в комбинационный атакующий футбол. В клубе созданы все условия, чтобы расти и добиваться успеха. Так что остается только много работать, прибавлять и бороться за место в составе. Сейчас мы готовимся к новому сезону в Словении. Я уже сыграл в нескольких контрольных матчах, полноценно участвую в тренировочном процессе.