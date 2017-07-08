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«Автомобилист» подписал обладателя Братины Пилипенко

Источник:  ХК «Автомобилист»Комментарии

«Автомобилист» подписал двусторонний контракт на два года с нападающим Кириллом Пилипенко, сообщается на официальном сайте клуба.

20-летний форвард начал карьеру в ХК МВД (Балашиха), сыграв в МХЛ 133 матча и набрав 116 (64+52) очков. В 2015 году он дебютировал на взрослом уровне, выступая в ВХЛ за «Динамо» (Балашиха). В том же сезоне Пилипенко начали привлекать к играм московского «Динамо», он был признан лучшим новичком недели в лиге, в 6 матчах в КХЛ набрав 2(2+0) очка.

В прошлом году в составе «Динамо» (Балашиха) выиграл Братину. Всего в ВХЛ Кирилл провел 80 игр, набрал 56(29+27) очков при показателе полезности +18.

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