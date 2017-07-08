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Евдокимов возглавил «Тобол», Нидергаус - спортивный директор клуба

Источник:  ФК «Тобол»Комментарии

Бывший главный тренер «Оренбурга» Роберт Евдокимов возглавил «Тобол», сообщается на официальном сайте казахстанского клуба.

Напомним, 47-летний российский специалист покинул оренбуржскую команду после того, как она по итогам минувшего сезона покинула РФПЛ.

Евдокимова уже представили тренерскому штабу «Тобола», следующая тренировка пройдет под его руководством.

Кроме того, пресс-служба «Тобола» сообщила, что пост спортивного директора команды занял известный в прошлом футболист «Ротора» Владимир Нидергаус. До января 2016 года он занимал аналогичную должность в карагандинском «Шахтере».

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