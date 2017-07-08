Максим Цыплаков: Хочу побыстрее забросить первую шайбу за «Спартак» в КХЛ

Нападающий «Спартака» Максим Цыплаков поделился ожиданиями от предсезонного сбора с первой командой красно-белых.

- Ожидали, что вас возьмут на сбор с первой командой?

- Да, знал об этом еще весной. Конечно, немного волновался, так как оказался самым молодым. Переживал, смогу ли потянуть те нагрузки, которые будут на сборе. Но вроде бы справляюсь. Я знал, что будет непросто и знал, к чему надо готовиться. Мне очень нравится атмосфера в команде, спасибо всем ребятам за советы и помощь.

- Как вы тренировались в отпуске?

- Занимался три недели с тренером по физподготовке. И даже в Турции, находясь на отдыхе, старался обязательно поддерживать физическую форму.

- В плей-офф, играя за «молодежку», вы сломали руку.

- Да, было дело, но эта травма уже в прошлом. Я восстановился, и сейчас меня ничего не беспокоит.

- И пока вы восстанавливались, работали судьей во время двусторонок у МХК «Спартак».

- Да, веселое было время. Много наслушался от ребят, которые просили помочь той или иной команде. Ну и злились на меня, когда я кого-то удалял.

- То есть теперь профессия, когда закончите с хоккеем, у вас есть.

- Пока я планирую поиграть, а там видно будет.

- Что бы вам хотелось в новом сезоне?

- Закрепиться в «Спартаке», прогрессировать. И побыстрее забросить первую шайбу в КХЛ.