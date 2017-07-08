Максим Цыплаков: Хочу побыстрее забросить первую шайбу за «Спартак» в КХЛ
Нападающий «Спартака» Максим Цыплаков поделился ожиданиями от предсезонного сбора с первой командой красно-белых.
- Ожидали,
что вас возьмут на сбор с первой командой?
- Да, знал об этом еще весной. Конечно, немного волновался, так как оказался самым молодым. Переживал, смогу ли потянуть те нагрузки, которые будут на сборе. Но вроде бы справляюсь. Я знал, что будет непросто и знал, к чему надо готовиться. Мне очень нравится атмосфера в команде, спасибо всем ребятам за советы и помощь.
- Как вы
тренировались в отпуске?
- Занимался три недели с тренером по физподготовке. И даже в Турции, находясь на отдыхе, старался обязательно поддерживать физическую форму.
- В
плей-офф, играя за «молодежку», вы сломали руку.
- Да, было дело, но эта травма уже в прошлом. Я восстановился, и сейчас меня ничего не беспокоит.
- И пока вы
восстанавливались, работали судьей во время двусторонок у МХК «Спартак».
- Да, веселое было время. Много наслушался от ребят, которые просили помочь той или иной команде. Ну и злились на меня, когда я кого-то удалял.
- То есть
теперь профессия, когда закончите с хоккеем, у вас есть.
- Пока я планирую поиграть, а там видно будет.
- Что бы вам
хотелось в новом сезоне?
- Закрепиться в «Спартаке», прогрессировать. И побыстрее забросить первую шайбу в КХЛ.