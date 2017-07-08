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Ничья «Спартака», поражение Хачанова и новое назначение Евдокимова. Главные новости утра

Ярослав Карамов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра.

«Спартак» разошелся миром с хорватским клубом «Славен Белупо» в контрольном матче.

«Краснодар» нашел замену Смолову в Узбекистане.

Хачанов уступил Надалю на Уимблдонском теннисном турнире.

Евдокимов назначен главным тренером «Тобола», Нидергаус занял должность спортивного директора казахстанского клуба.

Мужские сборные Бразилии и Франции по волейболу сыграют в финале Мировой лиги.

Футболисты «Кубани» грозятся бойкотировать стартовый матч первенства ФНЛ с «Томью».

Йиранек продолжит карьеру в «Дукле».

Вратарь «Ювентуса» Нето перешел в «Валенсию».

Дриусси, готовящийся перейти в «Зенит», попрощался с болельщиками «Ривер Плейта».

Рылов, Карсумс и Кутейкин подписали контракты с московским «Динамо».

Цитата дня: «Ростов» в прошлом сезоне «успокаивали» красными карточками (полузащитник Александр Гацкан)

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