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Лука Модрич: Никогда не устану от побед

Источник:  MarcaКомментарии

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич заявил, что побеждать для него является приятной частью работы футболиста.

«Когда получается что-то выиграть, то испытываешь сильные эмоции, которые становятся стимулом для движения вперед. Потом хочется побеждать еще и еще. Я же выступаю за клуб, который априори является самым лучшим и всегда нацелен на высшие достижения», - цитирует Модрича Marca.

Напомним, в прошлом сезоне под руководством Зидана «Реал» выиграл Лигу чемпионов, чемпионат Испании и клубный чемпионат мира.

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