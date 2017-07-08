Алексей Сафонов: В «Зенит» перейдут Манолас и Дриусси
Футбольный агент Алексей Сафонов выразил мнение по поводу возможного перехода в «Зенит» нападающих Себастьяна Дриусси и Кристиана Павона, а также защитника Костаса Маноласа.
«Зарплата все еще играет большую роль при переезде в Россию, но есть и другие нюансы. Каждый иностранец, особенно молодой, не хочет ехать в не самый сильный чемпионат с плохими полями. В принципе, все три вышеперечисленных игрока являются интересными футболистами очень серьезного уровня, но думаю, что в итоге в «Зените» окажутся только Костас Манолас и Себастьян Дриусси», — приводит слова Сафонова «Спорт день за днем».
На сегодняшний день «Зенит» подписал защитников Дмитрия Богаева («Паланга»), Павла Терентьева («Ростов»), полузащитников Кристиана Нобоа, Александра Ерохина, Дмитрия Полоза (все - «Ростов»), Далера Кузяева («Ахмат») и Леандро Паредеса («Рома»).