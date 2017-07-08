Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Алексей Сафонов: В «Зенит» перейдут Манолас и Дриусси

Источник:  «Спорт день за днем»Комментарии

Футбольный агент Алексей Сафонов выразил мнение по поводу возможного перехода в «Зенит» нападающих Себастьяна Дриусси и Кристиана Павона, а также защитника Костаса Маноласа.

«Зарплата все еще играет большую роль при переезде в Россию, но есть и другие нюансы. Каждый иностранец, особенно молодой, не хочет ехать в не самый сильный чемпионат с плохими полями. В принципе, все три вышеперечисленных игрока являются интересными футболистами очень серьезного уровня, но думаю, что в итоге в «Зените» окажутся только Костас Манолас и Себастьян Дриусси», — приводит слова Сафонова «Спорт день за днем».

На сегодняшний день «Зенит» подписал защитников Дмитрия Богаева («Паланга»), Павла Терентьева («Ростов»), полузащитников Кристиана Нобоа, Александра Ерохина, Дмитрия Полоза (все - «Ростов»), Далера Кузяева («Ахмат») и Леандро Паредеса («Рома»).  

Таблица трансферов РФПЛ

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Ничья «Спартака», поражение Хачанова и новое назначение Евдокимова. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра.Куман предостерег Руни от вольностей в поведении в «Эвертоне»Нападающему «Манчестер Юнайтед» Уэйну Руни, готовящемуся вернуться в «Эвертон», придется пересмотреть в родном клубе свои прывычки вне футбольного поля.Алексис Санчес окончательно решил перейти в «Манчестер Сити» на Кубке конфедерацийНападающий «Арсенала» Алексис Санчес принял окончательное решение продолжить карьеру в «Манчестер Сити», сообщает El Mercurio.Дмитрий Полоз: Манчини - профессионал топ-уровня, который хочет показать, как правильно работатьНовичок «Зенита» Дмитрий Полоз поделился мнением о главном тренере команды Роберто Манчини.Дриусси, который близок к переходу в «Зенит», попрощался с болельщиками «Ривер Плейт»Нападающий «Ривер Плейт» Себастьян Дриусси оставил прощальную запись в твиттере, обращенную к болельщикам аргентинской команды.Руни согласен пойти на уступки по зарплате ради перехода в «Эвертон»Нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни стремиться вернуться в «Эвертон».«Кайзерслаутерн» – «Зенит». Матч отмененТоварищеский матч между «Зенитом» и «Кайзерслаутерном» отменен в связи с решением немецкой полиции, обусловленным мерами безопасности, сообщает официальный сайт петербургского клуба.«Краснодар» нашел замену Смолову в УзбекистанеФорвард узбекского «Бунедкора» Элдор Шомурадов близок к переходу в «Краснодар». Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник близкий к краснодарскому клубу.Юрий Семин: Корян нужен «Локомотиву», контракт с ним будет подписанГлавный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал, что клуб подпишет контракт с форвардом Аршаком Коряном.«Зенит» проведет товарищеский матч с «Кайзерслаутерном»Определился соперник «Зенита» по товарищескому матчу на втором летнем сборе.Джанаев тренируется с «Рубином» на сборах в АвстрииБывший вратарь «Ростова» Сослан Джанаев в настоящее время сейчас в составе «Рубина» на тренировочном сборе в Австрии.Официально: ПАОК арендовал МакаПолузащитник «Зенита» Роберт Мак на правах аренды перешел в ПАОК.«Монако» отказывается продавать Лемара в «Арсенал»«Монако» намерен отклонить второе предложение о трансфере хавбека Тома Лемара, выдвинутое лондонским «Арсеналом».Одноклассник Жиркова: «Шутили с Юрой, что «Зенит» – название для фотоаппарата»Одноклассник Жиркова: «Шутили с Юрой, что «Зенит» – название для фотоаппарата»«Советский спорт» поговорил с одноклассником полузащитника «Зенита» и сборной России Юрием Жирковым.Рязанцев перейдет в «Амкар» на правах арендыСпортивный директор «Зенита» Константин Сарсания заявил, что полузащитник Александр Рязанцев продолжит карьеру в «Амкаре».Константин Сарсания: Все складывается таким образом, что Маноласа в «Зените» не будетСпортивный директор «Зенита» Константин Сарсания поделился мнением о возможном переходе защитника «Ромы» Костаса Маноласа в петербургский клуб.Погба и Лукаку провели совместную тренировкуНападающий «Эвертона» Ромелу Лукаку и полузащитник «Манчестер Юнайтед» провели тренировку в Лос-Анджелесе.Константин Сарсания: Условия, на которых Смолов может оказаться в «Зените», нам не подходятСпортивный директор «Зенита» Константин Сарсания прокомментировал информацию об интересе петербургского клуба к форварду «Краснодара» Федору Смолову.«Зенит» и «Ривер Плейт» оформили трансфер ДриуссиКак сообщает аргентинский журналист Сесар Луис Мерло, «Зенит» и «Ривер Плейт» окончательно договорились о переходе Себастьяна Дриусси в петербургский клуб.Александр Канищев: Не знаю, в какое место нужно вставить Кокорину шило, чтобы он начал игратьБывший нападающий «Зенита» Александр Канищев выразил мнение, что переход Александра Ерохина и Дмитрий Полоза ослабит санкт-петербургский клуб.
Футбол
Игроки «Кубани» могут бойкотировать матч с «Томью» из-за долгов
Футбол
Йиранек перешел в «Дуклу» (фото)
Волейбол
Бразилия обыграла США в полуфинале Мировой лиги
Футбол
Руни согласен пойти на уступки по зарплате ради перехода в «Эвертон»
все новости
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Возможные трансферы
Возможные трансферы