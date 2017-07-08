Виктор Гончаренко: Если Оланаре не прибавит, то у него будут большие проблемы
Источник: BobSoccerКомментарии
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко заявил, что нападающему армейцев Аарону Оланаре необходимо прибавлять в мастерстве.
«Он может гораздо больше. Если он будет так плох, то будет иметь большие проблемы.
«Движения должно быть гораздо больше, реализация – лучше. У нас есть левые защитники, есть, кто может на фланге сыграть. Оланаре нужно играть в центре», - цитирует Гончаренко Bobsoccer.
В прошедшем сезоне Оланаре сыграл в семи матчах и результативными действиями не отметился.
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