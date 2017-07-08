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Максим Ковтун: Программы подготовки к новому сезону заряжены по полной

Источник:  Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР)Комментарии

Призер чемпионатов Европы фигурист Максим Ковтун рассказал о подготовке к новому сезону.

«Для меня летняя подготовка — один из самых важных и тяжелых периодов, потому что втягиваешься в работу после отдыха, после того как все «сбросил», морально отдохнул. Мы должны были приступать к постановкам программ 5 июня, но начали 2-го. Большое спасибо Новогорску, где созданы прекрасные условия для подготовки, есть все необходимое и нас всегда хорошо принимают.

Илья Авербух поставил обе программы вместе с Еленой Станиславовной Масленниковой. С произвольной нам помогал еще Миша Ге, а с короткой — Сергей Вербилло. Свои идеи по поводу новых программ я озвучил ещё в конце прошлого сезона. Сказал, что короткую программу хотел бы на испанскую тему, а произвольная должна быть не классика, а что-то из рока, может, блюз. В итоге музыка для короткой на тему фламенко, а произвольная – из Pink Floyd.

Задача остается прежней – два четверных в короткой и три в произвольной. В короткой – четверные тулуп и сальхов и тройной аксель во второй половине. В произвольной помимо прыжков в четыре оборота два тройных акселя во второй части. Так что программы заряжены по полной. Естественно, что и работы прибавляется. Помимо прыжковых элементов хочется, чтобы были другие связки, интересные шаги, больше наполненности в программах, и при постановке мы акцентировали внимание на этом. Мне кажется, что программы получились интереснее и насыщеннее в плане связующих шагов», - приводит слова Ковтуна официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России.

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