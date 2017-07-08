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Генеральный директор «Шахтера»: Клуб добивается дисквалификации Зинченко

Источник:  ФК «Шахтер»Комментарии

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин сообщил, что донецкий клуб будет добиваться дисквалификации полузащитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко.

«Никто и не скрывал, что «Шахтер» продолжает добиваться дисквалификации Зинченко. Изначально, когда произошла эта ситуация, мы сказали, что будем обращаться в определенные инстанции. Вопрос рассмотрения достаточно долгий, он растягивается на месяцы.

Такие дела быстро не решаются. Сначала проходит заседание, и лишь через два-три месяца принимается решение», — цитирует Палкина официальный сайт «Шахтера».

В феврале 2015 года «Уфа» подписала четырехлетний контракт с Зинченко, который ранее выступал за «Шахтер». Украинский клуб обратился в ФИФА с требованием о дисквалификации игрока на полгода и серьезном денежном штрафе, а также о санкциях к «Уфе».

Летом 2016 года 19-летний Зинченко стал игроком английского «Манчестер Сити», который затем отдал его в аренду голландскому ПСВ.

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