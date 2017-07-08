Виктор Янчук: Надеюсь, что Кузнецова реализует свой потенциал

Заслуженный тренер России Виктор Янчук выразил надежду, что Светлана Кузнецова сумеет дойти до решающего раунда Уимблдона.

«Кузнецова играет хорошо, но как Большой шлем, так спотыкается на третьем-четвертом круге, все никак не может добраться до полуфинала и финала, проваливается в какой-то момент.

Жалко, что она не может до конца реализовать себя, ведь есть потенциал. Надеюсь, что на этот раз ей будет сопутствовать удача. Мы, болельщики и специалисты, ждать не устанем!», - цитирует Янчука «Р-Спорт».

Напомним, в матче третьего круга Кузнецова сыграет со словенкой Полоной Херцог.