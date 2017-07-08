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Виктор Янчук: Надеюсь, что Кузнецова реализует свой потенциал

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Заслуженный тренер России Виктор Янчук выразил надежду, что Светлана Кузнецова сумеет дойти до решающего раунда Уимблдона.

«Кузнецова играет хорошо, но как Большой шлем, так спотыкается на третьем-четвертом круге, все никак не может добраться до полуфинала и финала, проваливается в какой-то момент.

Жалко, что она не может до конца реализовать себя, ведь есть потенциал. Надеюсь, что на этот раз ей будет сопутствовать удача. Мы, болельщики и специалисты, ждать не устанем!», - цитирует Янчука «Р-Спорт».

Напомним, в матче третьего круга Кузнецова сыграет со словенкой Полоной Херцог.

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