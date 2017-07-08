Андрей Червиченко: «Спартак» провалится в Лиге чемпионов

Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился с «Советским спортом» мнением о перспективах московского клуба.

«После прихода Фурсенко и Сарсании «Зенит» вновь станет топ-клубом, будет постоянно участвовать в Лиге чемпионов. Что касается возвращения «Спартака» на первое место, то это была некая вспышка, которая опять погаснет на несколько лет. «Спартак» сейчас будет участвовать в Лиге чемпионов. Из группы они не выйдут. Их ждет провал. Соответственно, ни о какой яркой игре и речи быть не может.

Другое дело - «Зенит», там много сильных игроков. А кем «Спартак» будет удивлять в Лиге чемпионов? Промесом? Таких игроков, как Промес, в европейских клубах, которые претендуют на выход из группы, по 2-3 штуки в команде. А удивлять больше и некем. В обороне побеждать за счет кого? За счет Кутепова и Джикия? Поэтому «Спартак» - команда несостоявшаяся, их победу в первенстве страны можно расценивать как неоднозначную», - заключил Червиченко.