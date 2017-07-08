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Ансель Галимов: Игровой стиль Скабелки очень современный

Источник:  Russia HockeyКомментарии

Нападающий Ансель Галимов, ставший игроком омского «Аванграда», поделился мнением об игровой системе главного тренера Андрея Скабелки.

«Шалаев сказал, что я идеально подхожу под игровую систему Скабелки? Благодарен нашему генеральному менеджеру за доверие… Что касается игровой системы, то сегодня в хоккее все универсалы — тремя форвардами уже не забьешь, да и двумя защитниками не отобьешься. Так что стиль «пять впереди — пять сзади», который предлагает Скабелка — самый современный», — приводит слова Галимова Russia-Hockey.

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