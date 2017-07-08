Месут Озил: Рад, что в «Арсенале» теперь есть форвард уровня Ляказетта
Источник: ФК «Арсенал» (Лондон)Комментарии
Полузащитник «Арсенала» Месут Озил прокомментировал переход в команду нападающего «Лиона» Александра Ляказетта.
«Ляказетт? Он классный форвард, забивающий много голов. Причем он демонстрирует результативность уже несколько лет, так что мы рады его приходу. Он всегда голоден до голов и оказывается постоянно там, где нужно. Уверен, что в «Арсенале» он заиграет и поможет нам достичь нужных целей», - цитирует Озила официальный сайт «канониров».
В прошедшем сезоне 26-летний Ляказетт провел 45 матчей за «Лион» и забил 37 мячей при пяти голевых передачах.
В активе форварда 11 матчей и один гол за сборную Франции.
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