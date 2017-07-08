Алекс Гальченюк: Разговоров о моем обмене не избежать
Нападающий «Монреаль Канадиенс» Алекс Гальченюк прокомментировал слухи о своем возможном обмене.
«Новый контракт подписан с целью моего обмена? Слухи всегда будут оставаться слухами, в наш век социальных сетей их практически невозможно избежать. Я стараюсь оставаться сконцентрированным на подготовке и волноваться только о том, над чем у меня есть контроль. Сегодня я очень рад сделке, которую нам удалось заключить», — приводит слова Гальченюка официальный сайт НХЛ.
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