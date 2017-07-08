Хуан Мата: Надеемся, что Лукаку перейдет в «МЮ»
Источник: MarcaКомментарии
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата заявил, что будет рад увидеть в команде нападающего Ромелу Лукаку.
«Я вместе с Ромелу играл в «Челси», а затем у него было много отличных сезонов, в которых он доказывал свой огромный талант. Он отличное знает Моуринью и забивает массу мячей, потому в «МЮ» все надеются, что Лукаку все-таки перейдет в команду», - цитирует Мату Marca.
В прошедшем сезоне Лукаку провел 38 матчей, забил 26 голов и отдал шесть результативных передач.
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