Хуан Мата: Надеемся, что Лукаку перейдет в «МЮ»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата заявил, что будет рад увидеть в команде нападающего Ромелу Лукаку.

«Я вместе с Ромелу играл в «Челси», а затем у него было много отличных сезонов, в которых он доказывал свой огромный талант. Он отличное знает Моуринью и забивает массу мячей, потому в «МЮ» все надеются, что Лукаку все-таки перейдет в команду», - цитирует Мату Marca.

В прошедшем сезоне Лукаку провел 38 матчей, забил 26 голов и отдал шесть результативных передач.