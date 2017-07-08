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Андрей Будогосский: Вилков, Чистяков и Иванов смогут вновь судить матчи РФПЛ, если докажут свой уровень

Источник:  ТАССКомментарии

Глава Департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский заявил, что арбитры Михаил Вилков, Сергей Иванов и Артем Чистяков смогут работать на матчах РФПЛ , если докажут свой профессиональный уровень категории «Pro».

«Утверждение о том, что Иванов и Вилков не допущены к работе на матчах премьер-лиги, является заведомо недостоверным. Сегодня в категории «А» находятся три арбитра, которые в прошлом сезоне работали в премьер-лиге, - это Иванов, Вилков и Чистяков. Мы временно перевели их в эту категорию, потому что в последней части прошлого сезона ими были допущены достаточно серьезные ошибки. Если они подтвердят свой уровень профессионального мастерства, пригодный для премьер-лиги, они появятся в этих соревнованиях.

Это может произойти в ближайшее время, не обязательно на следующий день, но по истечении какого-то времени они вполне могут вернуться на матчи премьер-лиги. Хочу подчеркнуть, чтобы болельщики обратили внимание на недостоверность подобной информации.

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