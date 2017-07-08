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Крэйг Шекспир: Марез не будет играть в «Лестере», если не докажет свою лояльность

Источник:  Goal.comКомментарии

Главный тренер «Лестер Сити» Крэйг Шекспир заявил, что полузащитник Рияд Марез, заявивший о желании сменить клубную прописку, может быть лишен игровой практики.

«Мне лично весьма обидно, что игроки напрямую говорят, что не хотят играть за клуб. Однако такие нынче времена. Мы знаем, что Рияд намерен покинуть нас, но он обязан понимать, что на данный момент является игроком «Лестера». Он должен быть профессионалом, мы также обязаны себя вести подобающе.

Тут очень важный момент, если он в составе «Лестера», то обязан играть. Если Марез не докажет свою лояльность организации, то просто не будет выходить на поле. У него действующее соглашение с «Лестером», он должен это понимать», - цитирует Шекспира Goal.

Напомним, ранее интерес к Марезу проявляли «Арсенал», «Эвертон», «Барселона» и «Ювентус».

В прошедшем сезоне 26-летний полузащитник провел 48 матчей за «Лестер» и забил десять мячей при семи голевых передачах. 

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