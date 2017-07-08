Серхио Рамос: Мбаппе станет одним из лучших в мире

Защитник «Реала» Серхио Рамос высказал мнение относительно нападающего «Монако» Килиана Мбаппе.

«Я видел, на что способен Мбаппе, в матчах Лиги чемпионов. Он превосходный нападающий с огромным потенциалом. Килиан очень быстр, может на высокой скорости расправиться с тремя соперника и забить гол. Нет сомнений, что скоро он будет одним из лучших в мире», - цитирует Рамоса Foot Mercato.

В прошедшем сезоне 18-летний нападающий провел 44 матча за «Монако» и забил 26 мячей при 14 голевых передачах.