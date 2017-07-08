«МЮ» объявил о договоренности с «Эвертоном» по переходу Лукаку
Источник: ФК «Манчестер Юнайтед»Комментарии
«Манчестер Юнайтед» объявил о договоренности с «Эвертоном» по трансферу нападающего Ромелу Лукаку.
«Мы рады объявить о том, что договоренность с «Эвертоном» по Лукаку достигнута. Сейчас обсуждаются условия личного контракта, после чего бельгиец пройдет процедуру медицинского осмотра. Остальная информация будет оглашена позже», - сообщает на официальном сайте «МЮ».
#MUFC is delighted to announce a fee has been agreed with Everton for the transfer of Romelu Lukaku, subject to a medical & personal terms. pic.twitter.com/O7oQJWzYHo— Manchester United (@ManUtd) 8 июля 2017 г.
В прошедшем сезоне Лукаку провел 38 матчей, забил 26 голов и отдал шесть результативных передач.
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