«МЮ» объявил о договоренности с «Эвертоном» по переходу Лукаку

«Манчестер Юнайтед» объявил о договоренности с «Эвертоном» по трансферу нападающего Ромелу Лукаку.

«Мы рады объявить о том, что договоренность с «Эвертоном» по Лукаку достигнута. Сейчас обсуждаются условия личного контракта, после чего бельгиец пройдет процедуру медицинского осмотра. Остальная информация будет оглашена позже», - сообщает на официальном сайте «МЮ».

#MUFC is delighted to announce a fee has been agreed with Everton for the transfer of Romelu Lukaku, subject to a medical & personal terms. pic.twitter.com/O7oQJWzYHo