Лоренцо Инсинье: Хочу остаться в «Наполи» до конца карьеры
Источник: Corriere dello SportКомментарии
Нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье заявил, что не планирует покидать неаполитанский клуб.
«Надеюсь, что буду носить футболку «Наполи» еще очень долго. Однако такие вещи зависят не только от моего желания, но и клуб решает, нужен ли я ему. Я хочу дальше играть в «Наполи» и, возможно, закончить здесь карьеру», - цитирует Инсинье Corriere dello Sport.
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