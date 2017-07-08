Фарфана обокрали в Дюссельдорфе
Полузащитника московского «Локомотива» Джефферсона Фарфана обокрали в Дюссельдорфе.
Как сообщает Elcomercio, перуанец в выходной день на сборе «Локомотива» в Австрии отправился в торговый центр за покупками. По возвращению к своему автомобилю он увидел, что заднее стекло машины разбито, а его вещи пропали.
«С помощью улыбки проще всего решать неприятности. Я получил непростой опыт, однако все уже в прошлом», - прокомментировал ситуацию в своем твиттере Фарфан.
Sonríele a la vida , es la mejor manera de afrontar las cosas negativas que pasas por el camino ! Me tocó vivir una experiencia difícil hace pocos días , pero eso para mí ya es parte del pasado ! Ahora vamos a seguir luchando por muchas cosas más importantes que es nuestra familia ❤️nunca se rindan ..bendiciones a todos 💪🏾🌹🙏🏽 #peruanoluchador #nuncaserindan #rielealavida #lomaterialnoimporta #nuevodia #concentradoenlomio #negrofuerte #jf #luchenporsussueñosymetas
Отметим, что в минувшем сезоне Фарфан принял участие в восьми матчах и забил один гол.
Добавим, что зарплата перуанца составляет около 2 миллионов евро в год.