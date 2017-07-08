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Фарфана обокрали в Дюссельдорфе

Источник:  ElcomercioКомментарии

Полузащитника московского «Локомотива» Джефферсона Фарфана обокрали в Дюссельдорфе.

Как сообщает Elcomercio, перуанец в выходной день на сборе «Локомотива» в Австрии отправился в торговый центр за покупками. По возвращению к своему автомобилю он увидел, что заднее стекло машины разбито, а его вещи пропали.

«С помощью улыбки проще всего решать неприятности. Я получил непростой опыт, однако все уже в прошлом», - прокомментировал ситуацию в своем твиттере Фарфан. 

Отметим, что в минувшем сезоне Фарфан принял участие в восьми матчах и забил один гол.

Добавим, что зарплата перуанца составляет около 2 миллионов евро в год.

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