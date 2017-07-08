Анна Дмитриева: Зверев поборется за победу на Уимблдоне

Комментатор Анна Дмитриева специально для «Советского спорта» рассказала о фаворитах Уимблдона в мужском одиночном разряде.

– Я бы не рискнула сказать, что Надаль сейчас в такой форме, что может побеждать на любом покрытии. Соперники у него очень приличные. Безусловно, Рафаэль считается одним из фаворитов этого чемпионата, но все зависит от тех матчей, которые еще впереди. Потому что Маррей очень прибавил, да и Уимблдон – это, все-таки, его турнир, который проходит в его стране, публика ждет от него только победы, и он готов биться за титул.

Джоковича на Уимблдоне мы не увидели в полной мере, потому что пока у него не было достойных соперников, но мне кажется, что он сейчас тоже действует очень уверенно. Многие считают, что и Роджер Федерер будет стремиться к своей очередной победе, ведь в этом сезоне он практически не проигрывал на больших турнирах. Швейцарец пропустил «Ролан Гаррос», но выиграл «Австралиан Опен», на котором были его основные соперники, обыграв в финале как раз Надаля.

Они все по-прежнему остаются конкурентами. Правда сейчас я бы добавила к этой группе Сашу Зверева. Может быть, я забегаю чуть вперед, но мне думается, что он уже близок к тому, чтобы кого-то из них обыгрывать, – сказала Дмитриева.