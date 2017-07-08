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Полиция признала Винус Уильямс не нарушавшей правила в смертельном ДТП

Источник:  ReutersКомментарии

Полиция штата Флорида заявила, что не считает теннисистку Винус Уильямс виновной в ДТП, которое привело к гибели 78-летнего американца Джерома Барсона.

Как сообщает Reuters, сотрудники правоохранительных органов внимательно изучили видеозапись аварии и пришли к выводу, что не участвующий в ДТП автомобиль заставил Уильямс остановиться на перекрестке. После смены сигнала светофора машина под управлением жены погибшего столкнулась с машиной Уильямс.

Напомним, ДТП произошло 9 июня. По свидетельствам очевидцев, Уильямс за рулем внедорожника Toyota Sequoia выехала на перекресток на красный сигнал светофора. В ее машину врезался Hyundai Accent, которым управляла Линда Барсон. Пассажир - ее 78-летний муж спустя две недели скончался в больнице от полученных травм.

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