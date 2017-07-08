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Футболисты «Кубани» выйдут на матч против «Томи»

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Генеральный директор «Кубани» Геннадий Крапивка заявил, что его команда выйдет на стартовый матч первенства ФНЛ против «Томи».

«Ситуация с долгами? Команда сегодня выйдет на поле и будет играть. Долги – давайте пока без комментариев», - цитирует Крапивку «Р-Спорт».

Напомним, ранее сообщалось, что «Кубань» может бойкотировать матч из-за невыплаты заработной платы и премиальных за последние полгода.

Матч

Томь - Кубань

Судья:

Владимир Москалёв (Россия)

Место и дата

08 июля 14:00, Труд, Онлайн-трансляция

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