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Полузащитник «Шахтера» может перейти в «Локомотив»

Источник:  ФК «Шахтер»Комментарии

Московский «Локомотив» ведет переговоры по трансферу 19-летнего полузащитника донецкого «Шахтера» Гиорги Арабидзе.

«Мы ведем переговоры, но не знаю, чем они закончатся. Пока они, честно говоря, вялотекущие», – приводит слова генерального директора «горняков» Сергея Палкина официальный сайт «Шахтера».

В прошедшем сезоне Арабидзе провел один матч за основной состав «Шахтера».

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