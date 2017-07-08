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Официально: Дриусси стал игроком «Зенита»

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

Нападающий «Ривер Плейта» Себастьян Дриусси стал игроком «Зенита», сообщает официальный сайт петербургского клуба.

Контракт с 21-летним игроком рассчитан на 4 года.

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Напомним, ранее в «Зенит» перешли Денис Терентьев, Кристиан Нобоа, Дмитрий Полоз, Александр Ерохин, Леандро Паредес, Далер Кузяев и Дмитрий Богаев. 

Первый официальный матч в сезоне-2017/18 петербуржцы проведут 16 июля в Хабаровске против СКА в рамках первого тура РФПЛ.

Дриусси перешел в «Зенит». Таблица трансферов РФПЛ

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