Марк Хьюз: Лукаку многого достигнет в «МЮ»

Главный тренер «Сток Сити» Марк Хьюз прокомментировал достижение договоренности между «Манчестер Юнайтед» и «Эвертоном» по переходу нападающего Ромелу Лукаку.

«Судя по всему, «ириски» на сделке прилично заработают. Нужно отметить, что Лукаку - молодой парень, который много забивает из года в год.

«МЮ» же потерял Ибрагимовича и стал вынужден был искать замену. Для Лукаку это будет новый вызов, поскольку «МЮ» - очень большой клуб. Я уверен, что он много добьется», - цитирует Хьюза Sky Sports.

В прошедшем сезоне Лукаку провел 38 матчей, забил 26 голов и отдал шесть результативных передач.