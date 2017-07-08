Марк Хьюз: Лукаку многого достигнет в «МЮ»
Источник: Sky SportsКомментарии
Главный тренер «Сток Сити» Марк Хьюз прокомментировал достижение договоренности между «Манчестер Юнайтед» и «Эвертоном» по переходу нападающего Ромелу Лукаку.
«Судя по всему, «ириски» на сделке прилично заработают. Нужно отметить, что Лукаку - молодой парень, который много забивает из года в год.
«МЮ» же потерял Ибрагимовича и стал вынужден был искать замену. Для Лукаку это будет новый вызов, поскольку «МЮ» - очень большой клуб. Я уверен, что он много добьется», - цитирует Хьюза Sky Sports.
В прошедшем сезоне Лукаку провел 38 матчей, забил 26 голов и отдал шесть результативных передач.
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