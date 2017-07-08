Лебедев перевесил Флэнагана на официальном взвешивании

В субботу в Екатеринбурге, на Октябрьской площади у Театра Драмы состоялась официальная процедура взвешивания участников воскресного боксерского шоу чемпиона WBA Super World в первом тяжелом весе, россиянина Дениса Лебедева и австралийца Марка Флэнагана.

Вес Дениса Лебедева составил 90,45 кг. Марк Флэнаган показал на весах 90,35 кг.



Боксерское шоу, в рамках которого состоится бой Лебедев-Флэнаган, пройдет в Екатеринбурге 9 июля во Дворце игровых видов спорта «Уралочка».