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Лебедев перевесил Флэнагана на официальном взвешивании

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В субботу в Екатеринбурге, на Октябрьской площади у Театра Драмы состоялась официальная процедура взвешивания участников воскресного боксерского шоу чемпиона WBA Super World в первом тяжелом весе, россиянина Дениса Лебедева и австралийца Марка Флэнагана.

Вес Дениса Лебедева составил 90,45 кг. Марк Флэнаган показал на весах 90,35 кг.

Боксерское шоу, в рамках которого состоится бой Лебедев-Флэнаган, пройдет в Екатеринбурге 9 июля во Дворце игровых видов спорта «Уралочка».

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