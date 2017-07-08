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Луиш Нету: Кубок конфедераций был отлично организован

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

Защитник «Зенита» Луиш Нету поделился мнением прошедшем Кубке конфедерации и выступлении сборной Португалии.

«Нам не удалось выйти в финал, и это было довольно печально. Поэтому нашим единственным и главным долгом было занять третье место и завоевать бронзовые медали. Мы были просто обязаны сохранить репутацию сборной Португалии, и мне кажется, что нам удалось это сделать. Мексика — серьезный соперник с отличным подбором игроков, но мы сумели показать свои лучшие качества, мы оставили на поле все силы. Согласен, что нам немного повезло, но главное, что в итоге победа осталась за нами.

Я все время рассказываю португальцам о России. Мне часто приходится это делать, потому что у многих из моих соотечественников не совсем верное представление о России. 90 % из них здесь никогда не были и совершенно ничего не знают о таких прекрасных городах как Санкт-Петербург, Казань, Москва, Екатеринбург и Сочи. У них сформировано какое-то свое мнение о стране. Им кажется, что здесь все время холодно, и главная ассоциация, конечно, снег. Но все совсем не так, и я часто им об этом напоминаю.

Если говорить о турнире, то мои партнеры по сборной были приятно удивлены. В первую очередь, уровнем инфраструктуры. Стадионы, тренировочные базы — все на высшем уровне. Россия готова принимать соревнования самой высокой категории. Кубок конфедераций был отлично организован, и, насколько я знаю, все остались довольны», - цитирует Нету официальный сайт «Зенита».

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