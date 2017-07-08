Нападающий «Эвертона» Ромелу Лукаку был арестован в США за слишком шумную вечеринку.

Как сообщает TMZ, гуляния футболиста с друзьями оказались настолько шумными, что соседи вызвали полицейских. Отмечается, что Лукаку не отреагировал на просьбы полиции выключить музыку и был арестован.

Отмечается, что доставки бельгийца в участок не было, однако официально он был уведомлен о возбуждении административного производства.

Напомним, что ранее стало известно о принципиальной договоренности между «Манчестер Юнайтед» и «Эвертоном» по переходу Лукаку.