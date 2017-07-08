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«Спартак» заинтересовался форвардом сборной Камеруна

Источник:  Le10SportКомментарии

Московский «Спартак» заинтересовался форвардом сборной Камеруна и «Лорьяна» Бенжаменом Муканджо. Об этом информирует Le10 Sport.

Отмечается, что у нападающего также есть предложение от нескольких турецких и английских клубов, в том числе «Бешикташа», «Вест Бромвича» и «Сандерленда». При этом сам Муканджо больше склоняется к тому, чтобы остаться в «Лорьяне».

В минувшем розыгрыше французской Лиги 1 28-летний форвард забил 13 голов в 25 матчах. Сам «Лорьян» вылетел в Лигу 2 по итогам сезона. Контракт форварда с французским клубом рассчитан до июля 2018 года. Портал transfermarkt.de оценивает стоимость игрока в 6 миллионов евро.

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