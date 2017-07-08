«СКА-Хабаровск» обыграл «Смену» в товарищеском матче

Футболисты «СКА-Хабаровска» переиграли в контрольном матче «Смену» из Комсомольска-на-Амуре.

Встреча прошла в субботу на поле стадиона «Юность» и завершилась победой «СКА-Хабаровск» со счетом 1:0. Единственный мяч в этой встрече на 48-й минуте забил Виталий Федотов.

Добавим, что «СКА-Хабаровск» по итогам минувшего сезона впервые в своей истории пробился в РФПЛ. В первом туре чемпионата России хабаровчане дома примут «Зенит», встреча пройдет 16 июля и начнется в 11.00 по московскому времени.