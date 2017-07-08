Роберто Манчини: Дриусси – это хорошее приобретение

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился мнением о подписании контракта с аргентинским нападающим Себастьяном Дриусси.

– Дриусси – это хорошее приобретение. Трансферное окно еще не закрыто, у нас еще есть много времени, но каких-то конкретных имен я назвать пока не могу. Время для этого еще есть, – приводит слова Манчини официальный сайт «Зенита».

Напомним, 21-летний форвард подписал с «Зенитом» четырехлетний контракт. Ранее Дриусси играл в Аргентине за «Ривер Плейт». В составе клуба футболист стал победителем Кубка Либертадорес в 2015 году.

Летом состав петербургского клуба пополнили игроки «Ростова» Денис Терентьев, Кристиан Нобоа, Александр Ерохин и Дмитрий Полоз, полузащитник «Ахмата» Далер Кузяев, полузащитник «Ромы» Леандро Паредес и воспитанник сине-бело-голубых Дмитрий Богаев, игравший в прошлом сезоне на правах аренды за «Тосно».

Первый матч в чемпионате России «Зенит» проведет 16 июля в Хабаровске против местного СКА.

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