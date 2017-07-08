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Роберто Манчини: Пока я всем доволен и думаю, что будет еще лучше

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини подвел итоги работы команды на втором тренировочном сборе в австрийском Кицбюэле.

– Мы провели хорошую работу, ребята – молодцы. Конечно, мы могли бы сыграть больше товарищеских матчей, но не получилось. Но в целом я очень доволен проделанной работой.

– Чувствуете ли вы, что футболисты постепенно начинают понимать ваши требования?
– Да, мы понемногу улучшаемся: оттачиваем свою технику, улучшаемся в тактическом плане, улучшаем качество игры, поэтому пока я всем доволен и думаю, что будет еще лучше.

– Многие футболисты признавались, что они давно не оказывались под такими нагрузками. Как по-вашему, все ли прошли тест на выживание от Роберто Манчини?
– Сборы – это всегда тяжело, потому что на сборе закладывается та основа, благодаря которой игроки смогут выступать на протяжении всего сезона, поэтому сборы – это всегда самая тяжелая часть тренировочного процесса, – приводит слова Манчини официальный сайт «Зенита».

Напомним, сине-бело-голубые работали в Австрии с 30 июня. За это время команда провела один товарищеский матч, в котором обыграла венскую «Аустрию» (2:1). 8 июля петербуржцы должны были встретиться с немецким «Кайзерслаутерном», однако игру отменили по рекомендации полиции. 

«Зенит» стартует в чемпионате России 16 июля выездным матчем против хабаровского СКА. 

Манчини попал в десятку. Первая победа «Зенита» в предсезонке

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