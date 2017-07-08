Сергей Карякин: Хочу постараться защитить свой титул на Кубке мира в Грузии

Российский гроссмейстер Сергей Карякин заявил, что выступит в сентябрьском Кубке мира в Грузии.

- Я обязательно выступлю на Кубке мира, который пройдет в Грузии. И очень хочу постараться в хорошем по качеству шахматистов соревновании защитить свой титул. До Кубка мира я выступлю на турнире по классическим шахматам, рапиду и блицу в Сент-Луисе (США), - передает слова Карякина «Р-Спорт».

Напомним, что россиянин стал обладателем Кубка мира в 2015 году, победив соотечественника Петра Свидлера. Кубок мира 2017 года пройдет в период со 2 по 28 сентября в Тбилиси.