Огастин покинул ЦСКА

Центровой Джеймс Огастин покинул московский ЦСКА, после того как армейцы воспользовались соответствующей опцией контракта.

«Мы искренне благодарны Джеймсу за его вклад в успехи команды в прошедшем сезоне. Он четко выполнял свою роль, проявил сильные стороны, снизил нагрузку на Кайла, став заметным игроком ротации, показал себя отличным человеком и надежным товарищем. Уверен, Огастин продолжит выступления на самом высоком уровне. Желаю ему удачи в дальнейшей профессиональной карьере и в жизни», - цитирует официальный сайт ЦСКА главного тренера Андрея Ватутина.

В минувшем сезоне Огастин в среднем игру набирал 6,7 очка и совершал 4,4 подбора.