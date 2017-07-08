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Огастин покинул ЦСКА

Источник:  ПБК ЦСКАКомментарии

Центровой Джеймс Огастин покинул московский ЦСКА, после того как армейцы воспользовались соответствующей опцией контракта.

«Мы искренне благодарны Джеймсу за его вклад в успехи команды в прошедшем сезоне. Он четко выполнял свою роль, проявил сильные стороны, снизил нагрузку на Кайла, став заметным игроком ротации, показал себя отличным человеком и надежным товарищем. Уверен, Огастин продолжит выступления на самом высоком уровне. Желаю ему удачи в дальнейшей профессиональной карьере и в жизни», - цитирует официальный сайт ЦСКА главного тренера Андрея Ватутина.

В минувшем сезоне Огастин в среднем игру набирал 6,7 очка и совершал 4,4 подбора.

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